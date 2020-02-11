Российский промышленник обвинил компанию из Кореи в многомиллионном мошенничестве

Директор крупной российской компании, специализирующейся на поставке промышленного оборудования, обвинил своих корейских партнеров в крупном мошенничестве. Как стало известно 5-tv.ru, заявление в полицию поступило 6 февраля.

В заявлении говорится, что девять лет назад компания из Кореи взяла на себя обязательства по строительству в Пусане судна для проведения дноуглубительных работ. Для этого фирма получила около шести с половиной миллионов долларов. До сих пор судно не было не только передано российской стороне, но и построено.

Также корейская компания заключила с партнерами из РФ договор об инвестировании в совместный внутрироссийский проект. Обязательства по нему не были выполнены. Тем не менее, корейские судостроители пытаются обманным путем использовать соглашение, чтобы завладеть почти пятью с половиной миллионов долларов США.

Российская полиция проводит проверку информации, изложенной в заявлении.