Путин передал во временное управление активы пяти компаний из ЕС

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 31 0

Управлять французскими и европейскими активами до разрешения ситуации будет московская компания «Центр Капитал», созданная в феврале этого года.

Что известно про компании из ЕС работающие в России

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских активов французского производителя напольных покрытий Tarkett, а также предприятий, выпускающих гофрокартон, упаковку и средства гигиены, — документ опубликован на портале правовой информации.

Управляющей компанией всех перечисленных активов стало ООО «Управляющая компания «Центр Капитал», зарегистрированное в Москве в феврале этого года. От Tarkett ей переходят обыкновенные и привилегированные акции АО «Таркетт», акции «Таркетт Рус» и 100% долей в ООО «Таркетт Соммер». У французской компании в России работают два завода: в Отрадном Самарской области выпускают линолеум с 1995 года, в подмосковных Мытищах — ламинат и паркетную доску.

Помимо Tarkett, указ затронул активы четырех предприятий: производителя гофрокартона «Каппа Рус», связанного с бельгийской группой Ontex «Онтэкс РУ», кубанского производителя металлической тары «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» из структуры американской Sonoco, а также «Менсен Пакажинг СНГ» — российского предприятия немецкой группы Menshen, выпускающей пластиковую упаковку. Совокупная выручка этих компаний за прошлый год превысила 34 миллиарда рублей.

Управляющая компания «Центр Капитал» была создана в феврале 2026 года под именем «Грандстатус», ее возглавляет Марат Мирхайдаров. Указ вносит изменения в перечень активов из президентского указа № 302 от апреля 2023 года и вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл и заявил о том, что государству нужно активнее поддерживать инвесторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.76
-0.19 93.77
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
«Молния-2» доставила FPV-дрон к опорнику ВСУ для точного удара. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
5:41
«С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным»: Трамп о переговорах по Украине
5:24
В России представили подходы к формированию национального архитектурного кода
5:10
Путин передал во временное управление активы пяти компаний из ЕС
5:00
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 19 по 25 октября

Сейчас читают

Лихие 90-е: Андрей Губин спасался от бандитов при помощи Кобзона
Дикий медведь бегает по детской площадке в Кемеровской области
«Не нужно зацикливаться»: SHAMAN высказался о переменах во внешности
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео