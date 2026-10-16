«Молния-2» доставила FPV-дрон к опорнику ВСУ для точного удара. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 17 0

Схема позволяет экономить заряд беспилотника и ему не приходится самостоятельно преодолевать весь путь до района поражения.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие группировки войск «Центр» применили связку двух беспилотников для уничтожения опорного пункта ВСУ на Днепропетровском направлении. Удар нанесли с помощью дрона-носителя «Молния-2» и закрепленного на нем FPV-беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, оператор доставляет «Молнию-2» в заданный район, после чего отделяет от нее FPV-дрон. Тот самостоятельно направляется к цели, а камера фиксирует результат удара.

Такая схема позволяет экономить заряд FPV-беспилотника: ему не приходится самостоятельно преодолевать весь путь до района поражения. Для атак расчеты применяют разные типы боеприпасов, в том числе термобарические, предназначенные для поражения целей в укрытиях и блиндажах.

Как отметили в Минобороны, противник пытается перехватывать беспилотники «Молния» на маршруте, однако расчеты продолжают выполнять поставленные задачи.

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты группировки «Центр» используют тандемную схему для ударов по опорным пунктам, укрытиям и другим целям на Днепропетровском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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