Детский тренер из Уфы признался в изнасиловании первоклассницы

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Игорь Рязов
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В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Фото: YAY

Тренер, работающий в одном из детских центров в Уфе, признал вину в развратных действиях сексуального характера с несовершеннолетней. Как стало известно 5-tv.ru, от действий мужчины пострадала первоклассница.

С заявлением в полицию обратилась мама девочки. Она сообщила, что 36-летний тренер насиловал ее семилетнюю дочь в своем кабинете в ноябре и декабре прошлого года.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его на допрос в отделение Следственного комитета. Там он дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за совершение насильственных действий сексуального характера применительно к лицу младше 14 лет (часть четвертая статьи 132 УК РФ).

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