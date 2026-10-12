Испугался выборов и спрятался в бункере: Зеленский в истерике после слов Трампа

Политолог Вакаров: Зеленский скрылся после требования Трампа о выборах

Владимир Зеленский на время перестал появляться на публике после того, как президент США Дональд Трамп напрямую заявил о необходимости провести на Украине выборы и сменить лидера. Об этом aif.ru сообщил политолог Василий Вакаров.

По его данным, украинский лидер охвачен шоком и истерикой. На этом фоне в ВСУ наблюдается отсутствие единого командования, а Запад не способен консолидироваться.

Вакаров рассказал, что после высказываний Трампа Зеленский на время исчез.

«В Киеве никто не знает, где находится Зеленский. <…> Никто его не видел», — отметил Вакаров.

Он также указал, что не последовало и привычного вечернего обращения Зеленского в соцсетях.

«Многие в Киеве прямо и косвенно говорят, что он находится в истерике, где-то спрятался. Если в Киеве, то в бункере… Думаю, что он либо в бункере сидит, либо по дороге в Британию», — заявил политолог.

Вакаров убежден, что Зеленский не пойдет на выборы по собственной воле, поскольку осознает, что проиграет, и это станет финалом не только его политической карьеры.

«Зеленский понимает, что сейчас выборы он проиграет, а поражение для него — смерть внутри страны. Поэтому он не пойдет на выборы и будет сражаться до конца, чтобы не допустить их проведения», — сказал эксперт.

При этом, если бы Зеленский согласился на прямую сделку с Россией, как того требовал Трамп, его бы «сразили» украинские «паны-атаманы».

Зеленский объявился на конференции по безопасности в Варшаве — он решил выступить на ней по видеосвязи. Где именно находится лидер киевского режима — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский, возглавляющий киевский режим, заявил: выборы на Украине состоятся при условии, что российский президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходим новый глава государства и что Зеленский прилагает недостаточно усилий для мирного урегулирования.

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