Почти лето? Какая погода ждет жителей Подмосковья в октябре

Уже можно почувствовать аномальность дневных температур.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптик Позднякова: в Подмосковье октябрь будет теплым
Температура воздуха в Подмосковье во второй декаде октября ожидается на три градуса выше средних значений. В первые десять дней месяца превышение составило два градуса от нормы. Об этом синоптик Татьяна Позднякова рассказала aif.ru.
«Октябрь будет теплым. В первой декаде было на два градуса выше средних значений, во второй ожидается превышение на три градуса», — пояснила синоптик.
В понедельник, 12 октября, в регион придет циклон с теплым воздухом и осадками. Днем прогнозируется от плюс 14 до плюс 16 градусов при порывистом ветре.
Дожди будут интенсивнее ночью. В дневные часы небольшие осадки ожидаются лишь местами.
Во вторник, 13 октября, температура немного понизится: воздух прогреется до плюс 12 — плюс 14 градусов. По прогнозу Поздняковой, примерно такие погодные условия сохранятся до конца рабочей недели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему ноги могут постоянно мерзнуть даже в теплой обуви и носках. Особое внимание стоит обратить на сочетание зябкости со слабостью и прибавкой в весе — это повод проверить щитовидную железу, а бледность с одышкой могут указывать на анемию.
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