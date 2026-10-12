Множественные ранения: петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 36 0

Обвиняемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сын убил мать в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего сына женщины, которую нашли убитой. Об этом сообщили в городском ГСУ СК.

По данным следствия, тело погибшей с множественными ножевыми ранениями груди и спины обнаружили в квартире дома на улице Дмитрия Устинова. Женщина скончалась на месте.

Против задержанного сына возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи уже осмотрели квартиру и назначили экспертизы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, а также решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

По информации источника 5-tv.ru, молодой человек состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее 5-tv.ru писал о похожем преступлении, произошедшем в Петербурге 3 октября. В одной из квартир на Наличной улице нашли тела женщины и ее восьмилетнего сына с многочисленными ножевыми ранениями.

В совершении преступления подозревают 21-летнего приемного сына погибшей. По предварительной версии, незадолго до случившегося между ними возник бытовой конфликт.

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Множественные ранения: петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

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