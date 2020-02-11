«Буду прокачивать спортом!» — Александр Шпак удалил импланты из ягодиц

|
Ниса Мурзанаева
34

После истории с «лопнувшей» силиконовой грудью Леры Кудрявцевой некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса стремятся вернуть телу первозданный вид.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @sashashpakofficial

Эпатажный бодибилдер 40-летний Александр Шпак решил вернуть своей «пятой точке» первозданную, естественную форму. Шоумен сообщил подписчикам в Instagram, что сделал операцию по удалению имплантов из ягодиц.

«Хочу посмотреть, как буду выглядеть без большой попы. Теперь я попу буду прокачивать спортом, посмотрим, что из этого выйдет», — заявил звезда в микроблоге.

Супруга Александра Шпака 38-летняя Мася опубликовала в соцсети коллаж, на котором продемонстрировала, насколько сильно изменились ягодицы ее возлюбленного.

Instagram @masyashpakofficial

Поклонники Александра Шпака поддержали решение кумира избавиться от имплантов. По мнению большинства фанатов, естественная красота лучше измененной под скальпелем хирурга внешности.

«Вы молодец и на верном пути! Все гармонично, а главное — естественно!»

«Стало лучше! Даже не переживай и не слушай никого!»

«Наконец-то убрал весь этот силикон!» — написали фолловеры.

Бодибилдер не стал уточнять реальную причину отказа от имплантов. Некоторые пользователи соцсети предположили, что решение могло быть вызвано скандальной историей с Лерой Кудрявцевой.

В конце 2019 года телеведущая перенесла операцию по удалению силикона из груди. К таким последствиям привел лопнувший под кожей имплант. Силикон протекал в груди звезды около пяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Шпак сплясал голым.

+4° Атмосферное давление 734 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.95
0.18 69.77
-0.05
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Новости СМИ2