«Буду прокачивать спортом!» — Александр Шпак удалил импланты из ягодиц
После истории с «лопнувшей» силиконовой грудью Леры Кудрявцевой некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса стремятся вернуть телу первозданный вид.
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Фото, видео: Instagram @sashashpakofficial
Эпатажный бодибилдер 40-летний Александр Шпак решил вернуть своей «пятой точке» первозданную, естественную форму. Шоумен сообщил подписчикам в Instagram, что сделал операцию по удалению имплантов из ягодиц.
«Хочу посмотреть, как буду выглядеть без большой попы. Теперь я попу буду прокачивать спортом, посмотрим, что из этого выйдет», — заявил звезда в микроблоге.
Супруга Александра Шпака 38-летняя Мася опубликовала в соцсети коллаж, на котором продемонстрировала, насколько сильно изменились ягодицы ее возлюбленного.
Поклонники Александра Шпака поддержали решение кумира избавиться от имплантов. По мнению большинства фанатов, естественная красота лучше измененной под скальпелем хирурга внешности.
«Вы молодец и на верном пути! Все гармонично, а главное — естественно!»
«Стало лучше! Даже не переживай и не слушай никого!»
«Наконец-то убрал весь этот силикон!» — написали фолловеры.
Бодибилдер не стал уточнять реальную причину отказа от имплантов. Некоторые пользователи соцсети предположили, что решение могло быть вызвано скандальной историей с Лерой Кудрявцевой.
В конце 2019 года телеведущая перенесла операцию по удалению силикона из груди. К таким последствиям привел лопнувший под кожей имплант. Силикон протекал в груди звезды около пяти лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Шпак сплясал голым.
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