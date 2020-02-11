Чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» госпитализирован

Чемпион Советского Союза по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд госпитализирован. Как стало известно 5-tv.ru, заслуженному спортсмену стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения известного игрока и тренера «красно-белых» Владимира Степанова. Рейнгольда увезли в машине скорой помощи.

По информации источников 5-tv.ru, со стадиона «Спартак» ветерана доставили в больницу без сознания. Рядом с ним находилась супруга. Сейчас он в реанимации.

Советский футболист Валерий Рейнгольд выступал на позициях крайнего нападающего или полузащитника, чемпион СССР 1962 года. 18 февраля ему исполнится 78 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что появился новый возможный автор сообщений об умерщвлении ветеранов.