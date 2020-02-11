Глава Роснефти представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»

Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры и снижение цен на нефть, итоги производственной деятельности Роснефти остаются позитивными. Глава компании Игорь Сечин сегодня доложил об этом президенту. Один из приоритетных проектов Роснефти — «Восток Ойл». Компания создает новую нефтегазовую провинцию на Таймырском полуострове, чтобы обеспечить грузопоток по Северному морскому пути.

«Порядка новых ста тысяч рабочих мест, Владимир Владимирович. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно», — заявил Сечин.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», — отметил Путин.

По словам главы Роснефти, интерес к проекту активно проявляют индийские и западные партнеры. Общий объем инвестиций — более 10 триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Белоруссии озвучили желаемую цену для нефти из РФ.