Глава Роснефти представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»
Перспективным назвал проект строительства новой нефтегазовой провинции на полуострове Таймыр, на базе компании «Восток Ойл», президент России на встрече с Игорем Сечиным.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры и снижение цен на нефть, итоги производственной деятельности Роснефти остаются позитивными. Глава компании Игорь Сечин сегодня доложил об этом президенту. Один из приоритетных проектов Роснефти — «Восток Ойл». Компания создает новую нефтегазовую провинцию на Таймырском полуострове, чтобы обеспечить грузопоток по Северному морскому пути.
«Порядка новых ста тысяч рабочих мест, Владимир Владимирович. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно», — заявил Сечин.
«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», — отметил Путин.
По словам главы Роснефти, интерес к проекту активно проявляют индийские и западные партнеры. Общий объем инвестиций — более 10 триллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Белоруссии озвучили желаемую цену для нефти из РФ.
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