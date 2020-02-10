В Белоруссии озвучили желаемую цену для нефти из РФ
Республика намерена приобретать ресурс по стоимости, которая будет ниже рыночной приблизительно 15%.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
В Белоруссии назвали желаемую цену для российской нефти. По словам первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, республика готова покупать ресурс у РФ за 83-85% от мировой стоимости.
«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — цитирует политика издание БелТА.
Вице-премьер подчеркнул, что Москва согласилась на покупку белорусскими нефтеперерабатывающими заводами ресурса по договоренности с российскими нефтяными компаниями.
На прошлой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры в Сочи. Лидеры двух стран договорились о том, что условия по покупке российского черного золота в 2020 году будут не хуже, чем в 2019-м — тогда Белоруссия платила по 127 долларов за тысячу кубометров нефти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что переговоры с Белоруссией по нефти прокомментировал Дмитрий Песков.
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