В Белоруссии озвучили желаемую цену для нефти из РФ

В Белоруссии назвали желаемую цену для российской нефти. По словам первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, республика готова покупать ресурс у РФ за 83-85% от мировой стоимости.

«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — цитирует политика издание БелТА.

Вице-премьер подчеркнул, что Москва согласилась на покупку белорусскими нефтеперерабатывающими заводами ресурса по договоренности с российскими нефтяными компаниями.

На прошлой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры в Сочи. Лидеры двух стран договорились о том, что условия по покупке российского черного золота в 2020 году будут не хуже, чем в 2019-м — тогда Белоруссия платила по 127 долларов за тысячу кубометров нефти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что переговоры с Белоруссией по нефти прокомментировал Дмитрий Песков.