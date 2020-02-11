Мишустин встретился с представителями бизнес-сообщества Новгородской области
Во вторник, 11 февраля, премьер-министр РФ побывал в регионе с рабочим визитом.
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Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС, 5-tv.ru
Сегодня Михаил Мишустин в Великом Новгороде — это его первый рабочий визит в российские регионы. На встрече с предпринимателями глава кабмина заявил, что один триллион рублей льготных кредитов получит малый и средний бизнес. И это в текущем году.
Впрочем, началась поездка со встречи с талантливыми детьми в технопарке «Кванториум» — такие созданы по всей стране. Проектам, над которыми работают юные изобретатели, могут позавидовать взрослые вполне успешные бизнесмены. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев с подробностями из Великого Новгорода.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михаил Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета.
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