Борис Дергачев рассказал, кто его девушка

Звезда сериала «Фитнес» Борис Дергачев опроверг слухи о романе с актрисой Анастасией Калашниковой. В интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro он объяснил, что новости о его отношениях с коллегой по сериалу «Триада» появились после появления в соцсетях снимков, сделанных на его телефон.

«Мы встретились за границей и сфоткались, она выложила снимок в сеть, а рядом ее парень сидел. Я спрашиваю: а зачем, сейчас же напишут? И понеслось…» — рассказал Дергачев.

Он признался, что у него есть девушка, и она из актерской среды, но называть имя отказался.

«Я пока не скажу, кто она. Не надо озвучивать, пусть будет как есть — тишина», — заявил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Дергачев стал завидным женихом с московской пропиской и подумывает о женитьбе.