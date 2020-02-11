Уроженка Рязанской области в 20 лет стала самым молодым пилотом «Аэрофлота»
Юлия Никитушкина окончила Сасовское летное училище гражданской авиации и управляет самолетом с почти двумя сотнями пассажиров на борту.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
Фото, видео: Instagram @yu.nikitushkina
Уроженка Рязанской области Юлия Никитушкина в 20 стала самым молодым пилотом «Аэрофлота». Сейчас девушке 21, и она стала знаменитостью, дав интервью одному из региональных изданий. В том, что таком юном возрасте является вторым пилотом и управляет воздушным лайнером с почти двумя сотнями пассажиров на борту, Юлия нечего необычного не видит.
21-летняя Юлия Никитушкина управляет пассажирским самолетом с почти двумя сотнями пассажиров на борту.
«Сразу после окончания Пителинской средней школы, кстати, с золотой медалью, я решила поступать в Сасовское летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза Г. А. Тарана. Окончила его в июне 2018 года, пришла устраиваться в «Аэрофлот». Меня приглашали и в другие российские авиакомпании, но я выбрала именно «Аэрофлот», — цитирует Никитушкину рязанское издательство «Пресса».
Еще в училище Юлия решила серьезно заняться техническим английским, а потом после нескольких месяцев переподготовки в летном отряде успешно сдала экзамены, будучи единственной девушкой в группе. Три месяца она летала в качестве пилота-стажера, и в апреле 2019 года отправилась в первый рейс в качестве полноправного второго пилота. За это время Никитушкина успела побывать во Германии, Франции, Норвегии, Испании, Австрии, Чехии, Румынии и Израиле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» второй год подряд получил в Китае престижную премию «Stars Awards» как лучший перевозчик для транзита между Поднебесной и Европой.
Нашли ошибку?