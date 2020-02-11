Уроженка Рязанской области в 20 лет стала самым молодым пилотом «Аэрофлота»

Уроженка Рязанской области Юлия Никитушкина в 20 стала самым молодым пилотом «Аэрофлота». Сейчас девушке 21, и она стала знаменитостью, дав интервью одному из региональных изданий. В том, что таком юном возрасте является вторым пилотом и управляет воздушным лайнером с почти двумя сотнями пассажиров на борту, Юлия нечего необычного не видит.

21-летняя Юлия Никитушкина управляет пассажирским самолетом с почти двумя сотнями пассажиров на борту.

«Сразу после окончания Пителинской средней школы, кстати, с золотой медалью, я решила поступать в Сасовское летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза Г. А. Тарана. Окончила его в июне 2018 года, пришла устраиваться в «Аэрофлот». Меня приглашали и в другие российские авиакомпании, но я выбрала именно «Аэрофлот», — цитирует Никитушкину рязанское издательство «Пресса».

Еще в училище Юлия решила серьезно заняться техническим английским, а потом после нескольких месяцев переподготовки в летном отряде успешно сдала экзамены, будучи единственной девушкой в группе. Три месяца она летала в качестве пилота-стажера, и в апреле 2019 года отправилась в первый рейс в качестве полноправного второго пилота. За это время Никитушкина успела побывать во Германии, Франции, Норвегии, Испании, Австрии, Чехии, Румынии и Израиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» второй год подряд получил в Китае престижную премию «Stars Awards» как лучший перевозчик для транзита между Поднебесной и Европой.