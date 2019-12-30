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«Аэрофлот» второй год подряд получил престижную премию «Stars Awards»

, 10:11 Эфирная новость 13

Награда учреждена авторитетным китайским изданием — одним из старейших в стране журналом о путешествиях «Travelling Scope».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавахадзе, 5-tv.ru

«Аэрофлот» снова стал лучшим в Китае. Престижную премию «Stars Awards» российская авиакомпания получила второй год подряд. Торжественная церемония прошла в экономической столице страны — Шанхае.

Награда учреждена авторитетным китайским изданием — одним из старейших в стране журналом о путешествиях «Travelling Scope». Ей отмечают самых достойных иностранных участников туристического рынка Китая. И «Аэрофлот» признан лучшим перевозчиком для транзита между Поднебесной и Европой. Причем это выбор и профессионалов, и пассажиров.

«Среди всех моих маршрутов очень много международных. И поэтому я выбираю воздушный транспорт. Если говорить о путешествии по России, то мой выбор несомненно падет на «Аэрофлот». Его уровень пунктуальности, как и скорость, очень высоки. Если в 2020 году мне выпадет возможность поехать в Россию, то я хотел бы вместе с «Аэрофлотом» полететь в Санкт-Петербург, — говорит клиент компании «Аэрофлот» Йешенг Ванг.

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает четыре ключевых китайских города — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Пассажирам из Поднебесной доступны удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево. Авиакомпания постоянно развивает спектр услуг, ориентированных на китайских клиентов. В их числе — меню, контент и объявления на китайском языке, а также удобная коммуникация через китайскую версию сайта «Аэрофлота» и аккаунты в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в уходящем году российская авиакомпания отметила 30-летний юбилей работы на международном рынке.

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