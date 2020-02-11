Дочь звезды «Спартака» Рейнгольда назвала причину его смерти

Дочь чемпиона СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерия Рейнгольда сообщила причину смерти отца. По ее словам, у знаменитого советского футболиста произошел разрыв аорты.

«Я стал звонить дочери Валерия Леонидовича, но телефон был недоступен. Потом она прислала мне сообщение: „У папы разрыв аорты, он на операционном столе“. А чуть позже — что он умер», — передал слова наследницы спортсмена бывший игрок «красно-белых» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале.

Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших футболистов «Спартака» 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова. На стадион незамедлительно прибыла скорая помощь, и легенду советского футбола госпитализировали. Впоследствии стало известно, что он скончался в реанимации.

«Года два назад знаменитый врач Лео Бокерия сделал операцию Валерию Леонидовичу. И вот его не стало. Практически на футбольном поле. В день, когда 10 лет назад скончался Юрий Севидов. Это ведь два ближайших друга. Удивительная судьба. Я буду помнить», — заключил Ловчев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известие о смерти Рейнгольда потрясло бывшего российского футболиста Валерия Кечинова.