«У него была сумасшедшая скорость!» — Кечинов о звезде «Спартака» Рейнгольде

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Ниса Мурзанаева
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Советский футболист скончался 11 февраля в возрасте 77 лет.

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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Донской

Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал новость о смерти чемпиона СССР по футболу Валерия Рейнгольда. Трагическое известие стало для Кечинова полной неожиданностью — он считал, что после госпитализации легенда спорта пойдет на поправку.

«Я его отлично знал, прекрасный человек. Очень много о нем читал специально. Он мне импонировал, как человек. Это такая большая утрата для всей нашей спартаковской семьи!» — сказал Валерий Кечинов.

Он добавил, что Валерий Рейнгольд в свое время очень ярко играл.

«У него была сумасшедшая скорость. Его козырь, его конек», — поделился воспоминаниями футболист.

Валерий Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет в реанимационном отделении от остановки сердца. В больницу пожилого спортсмена доставили со стадиона. Там проходил футбольный турнир.

Скончавшийся футболист выступал на позициях крайнего нападающего или полузащитника, в 1962 году в составе «Спартака» он стал чемпионом СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Рейнгольд.

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