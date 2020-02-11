«У него была сумасшедшая скорость!» — Кечинов о звезде «Спартака» Рейнгольде
Советский футболист скончался 11 февраля в возрасте 77 лет.
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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Донской
Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал новость о смерти чемпиона СССР по футболу Валерия Рейнгольда. Трагическое известие стало для Кечинова полной неожиданностью — он считал, что после госпитализации легенда спорта пойдет на поправку.
«Я его отлично знал, прекрасный человек. Очень много о нем читал специально. Он мне импонировал, как человек. Это такая большая утрата для всей нашей спартаковской семьи!» — сказал Валерий Кечинов.
Он добавил, что Валерий Рейнгольд в свое время очень ярко играл.
«У него была сумасшедшая скорость. Его козырь, его конек», — поделился воспоминаниями футболист.
Валерий Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет в реанимационном отделении от остановки сердца. В больницу пожилого спортсмена доставили со стадиона. Там проходил футбольный турнир.
Скончавшийся футболист выступал на позициях крайнего нападающего или полузащитника, в 1962 году в составе «Спартака» он стал чемпионом СССР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Рейнгольд.
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