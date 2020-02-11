Samsung представил новый Galaxy S20 с уникальной камерой

Samsung представил новый Galaxy S20 с новой уникальной камерой, позволяющей снимать с высококлассным разрешением 8К, что визуально сравнимо с профессиональной съемкой. К слову, трансляция традиционной презентации южнокорейского гиганта Unpacked ведется в сеть при помощи новой модели смартфона.

Известно, что линейка новых девайсов будет представлена аппаратами - Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Во флагман линейки Ultra встроена камера с десятикратным оптическим и стократным цифровым увеличением. Гаджет получил встроенную широкоугольную камеру на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп, сверхширокоугольную камеру на 12 Мп и камеру 3D ToF. Функция Single Take позволяет использовать все камеры одновременно, после чего смартфон сам рекомендует самые лучшие снимки.

Кроме того, было заявлено, что производитель вместе с Galaxy S20 входит в эру 5G. Вся линейка имеет дисплей Dynamic AMOLED и работает на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.

Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру. Флагман Ultra получил сэлфи-камеру на 40 мегапикселей, оставшиеся два - разрешение в десять мегапикселей.

В ходе презентации по удаленной связи к ней присоединялись известные блогеры и режиссеры, которые демонстрировали возможности нового гаджета от южнокорейского гиганта.

Продажи стартуют 13 февраля. S20 в базовой комплектации будет стоить от 70 тысяч рублей. S20+ в минимальной комплектации обойдется в 80 тысяч рублей. А флагман Ultra оценивается в сто тысяч рублей. При этом было объявлено о снижении цены на S10, у которого появятся новые возможности после обновления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Unpacked начался с презентации второго поколения складного смартфона Galaxy Z Flip.