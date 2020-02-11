Гигантский шаг вперед: Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейский гигант технологий Samsung провел традиционную презентацию новинок под названием Unpacked. На ней был представлен складной смартфон второго поколения Galaxy Z Flip.

Представлен он будет в трех цветах: фиолетовый, черный и зеркально-золотой.

«Вы будете притягивать взгляды. Это гигантский шаг вперед и новая форма для тех, кто хочет выделяться», — завила руководитель отдела маркетинга.

Она подчеркнула, что складной смартфон дает новые возможности с кинематографическим экраном и камерой, расположенной на внутренней складной части телефона.

Кроме того, телефон в положении раскрытия в режиме флекс-нау под прямым углом разделяется на две части: одна — экран, вторая — клавиатура. А чтобы частицы грязи и пыли не портили экран в сложенном положении, Samsung создал систему очистки в виде щеточек.

Цена нового Galaxy Z Flip буде начинаться от 1380 долларов США.

К слову, в презентации также сегодня принимает участие новый глава мобильного подразделения компании Рох Тае-моон, вместо Dj Koh. Тае-моон является самым молодым президентом Samsung. Его назначили для быстрых и решительных шагов в вопросе противостояния конкурентам. В компании 52-летний топ-менеджер работает с 1997 года.

В ходе презентации всем онлайн-зрителям, которые заранее зарегистрировались, компания планирует вручить подарки. А также в ходе трансляции можно выиграть «уникальный приз» — необходимо посчитать за 30 минут, сколько раз будет произнесено слово «камера».