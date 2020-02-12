Названа стоимость новых моделей Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy S20

Южнокорейская компания Samsung представила линейку усовершенствованных моделей смартфонов. Приобрести новые модели в России можно будет только с 13 и 14 февраля, однако цены устройств уже указаны на официальном сайте компании.

Купить Galaxy S20 с разрешением в 64 мегапикселя и 30-кратым зумом можно за 69 990 рублей. Модель S20+ с экраном в 6,7 дюймов и сходим функционалом стоит 79 990 тысяч рублей, а Galaxy S20 Ultra с 100-кратным зумом и с разрешением 108 мегапикселей оценивается в 99 990 тысяч рублей.

В свою очередь, цена складного смартфона второго поколения Galaxy Z Flip составит 119 990 тысяч рублей. Телефон дает новые возможности с кинематографическим экраном и камерой, расположенной на внутренней складной части устройства. Новый гаджет получил ультратонкое «долговечное» стекло на экране, которое «можно складывать 200 тысяч раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о преимуществах новой линейки Samsung.