В частном секторе приморского города Артем полыхает двухэтажный дом

Двухэтажный частный дом вместе с баней загорелся в приморском городе Артем около восьми часов утра по местному времени 12 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ, площадь возгорания на данный момент составила 280 квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия сейчас работают пожарные расчеты. В ликвидации ЧП задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Более подробная информация о случившемся устанавливается.

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