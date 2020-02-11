На пожаре в Омске погибли двухлетние близнецы бывшего артиста московского цирка
Малыши скончались в машине скорой помощи от отравления.
Смотрите также:
Закрыть
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме среди крупного рогатого скота
Три человека погибли при пожаре в Псковской области
В Приморье всем миром помогают оставшимся без дома матери с девятью детьми
СК проводит проверку после жалобы московской школьницы на мать в полицию
Московская школьница пожаловалась в полицию на собственную мать
«Он жестокий человек!» — мать оставленных в Шереметьево детей о муже
Стало известно, где жил отец, бросивший детей в «Шереметьево»
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38
Отца с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме в Чите
Видео спасения ребенка, запертого матерью в московской квартире
«Вранье!»: отец умершего при домашних родах малыша ополчился на журналистовв
Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
Пожар в квартире на улице Ленинградской в Омске унес жизни двухлетних близнецов — сыновей бывшего артиста Большого московского цирка на проспекте Вернадского Валерия Кулика.
Как пишет портал «СуперОмск», сообщение о возгорании поступило в управление МЧС ближе к полудню. Из квартиры на первом этаже спасатели вынесли двух мальчиков и их 26-летнюю маму Татьяну Кулик. Несмотря на усилия врачей, малыши скончались по дороге в больницу от отравления продуктами горения. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с острым отравлением. Отец семейства в момент трагедии находился на работе.
По информации МЧС, в комнате выгорел диван и часть личных вещей хозяев. У дивана нашли зажигалку. Предположительно дети игрались ей и случайно спровоцировали возгорание. От дивана огонь перекинулся на стены и потолочную плитку.
По факту случившегося СКР по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее 5-tv.ru писал, что под Петербургом загорелся дом, где собственник хранил боеприпасы.
Нашли ошибку?