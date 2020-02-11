На пожаре в Омске погибли двухлетние близнецы бывшего артиста московского цирка

Пожар в квартире на улице Ленинградской в Омске унес жизни двухлетних близнецов — сыновей бывшего артиста Большого московского цирка на проспекте Вернадского Валерия Кулика.

Как пишет портал «СуперОмск», сообщение о возгорании поступило в управление МЧС ближе к полудню. Из квартиры на первом этаже спасатели вынесли двух мальчиков и их 26-летнюю маму Татьяну Кулик. Несмотря на усилия врачей, малыши скончались по дороге в больницу от отравления продуктами горения. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с острым отравлением. Отец семейства в момент трагедии находился на работе.

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По информации МЧС, в комнате выгорел диван и часть личных вещей хозяев. У дивана нашли зажигалку. Предположительно дети игрались ей и случайно спровоцировали возгорание. От дивана огонь перекинулся на стены и потолочную плитку.

По факту случившегося СКР по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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