Насильникам и убийцам запретят водить такси в России

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Министерство транспорта предлагает запретить лицам, осужденным за тяжкие преступления работать в общественном транспорте.

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Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Те, кого осудили за убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью и терроризм, не будут водить такси и общественный транспорт. Новый законопроект разработали в Минтрансе. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, согласно документу, сесть за руль им не позволят. Все это для безопасности пассажиров. Законопроект Минтранса планируют представить в правительстве в июле этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что серийного насильника, орудовавшего в Измайлово, задержали в Москве.

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