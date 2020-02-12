Насильникам и убийцам запретят водить такси в России

Те, кого осудили за убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью и терроризм, не будут водить такси и общественный транспорт. Новый законопроект разработали в Минтрансе. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, согласно документу, сесть за руль им не позволят. Все это для безопасности пассажиров. Законопроект Минтранса планируют представить в правительстве в июле этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что серийного насильника, орудовавшего в Измайлово, задержали в Москве.