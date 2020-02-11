Серийного насильника, орудовавшего в Измайлово, задержали в Москве

Полиция задержала подозреваемого как минимум в двух изнасилованиях в гостинцах на Измайловском шоссе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина называл жертвам свое настоящее имя.

В начале февраля в полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что познакомилась через интернет с мужчиной, который представился Сергеем. Он сказал, что работает в полиции, и предложил встретиться в одной из гостиниц на Измайловском шоссе. Там мужчина пообещал ей 40 тысяч рублей за секс. Получив отказ, он изнасиловал девушку, а затем прогнал ее.

Когда об этом написала пресса, в полицию позвонила 33-летняя женщина. Она сообщила, что в августе 2019 года тоже познакомилась в сети с полицейским по имени Сергей. Встреча закончилась изнасилованием в другой гостинице на Измайловском шоссе. Потерпевшая написала в заявлении, что ее били по голове и животу. После полового акта насильник отвез ее домой на черном хэтчбеке марки BMW.

На основе двух заявлений в разное время были возбуждены два уголовных дела. 8 февраля их объединили в одно, и вечером того же дня подозреваемый был задержан. Он находился в корпусе третьей гостиницы на Измайловском шоссе. 38-летнего мужчину зовут Сергеем. Он работает водителем такси.