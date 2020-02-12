Насколько оправдался прогноз Гидрометцентра РФ на зиму 2019–2020 годов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» рассказал, насколько оправдался прогноз синоптиков на зиму 2019–2020 годов. По его словам, расчеты специалистов практически полностью совпали с реальной обстановкой.

«Мы прогнозировали теплую зиму, так сказать в розовых тонах. Так оно и получилось. Февраль, конечно, еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы, но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза — с октября по март — очень высокая», — сказал Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что более точные данные будут получены ориентировочно в середине апреля. Роман Вильфанд добавил, что так называемая оправдываемость прогнозов температурного режима на протяжении последних 19 лет варьировалась в пределах 58-81%.

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