Петербуржец на эвакуаторе украл старенький Volkswagen

Житель Санкт-Петербурга украл с помощью эвакуатора микроавтобус Volkswagen Transporter. Как стало известно 5-tv.ru, полиции удалось его задержать.

Необычная кража произошла 9 февраля. Ее осуществил 49-летний владелец эвакуатора. Спустя два дня его задержали рядом с похищенным автомобилем 1998 года выпуска.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере (пункт «в» части третьей статьи 158 УК РФ).

Volkswagen Transporter считается одним из самых узнаваемых символов эпохи хиппи. Выпуск микроавтобуса начался 70 лет назад и продолжается до сих пор.