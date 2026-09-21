Бытовой конфликт из-за денег: актер Бенграф с женой ссорились перед поножовщиной

Актер Бенгаф поссорился с женой из-за заработка перед поножовщиной в Подмосковье

Актер мытищинского театра «Фэст» Владислав Бенграф непосредственно перед эпизодом поножовщины конфликтовал с женой Евгенией из-за ее снизившегося достатка. Это узнал корреспондент 5-tv.ru, который находится на заседании по их «посмертному» делу.

По словам свидетелей, допрошенных в ходе заседания, супруги часто ссорились из-за ревности. Перед смертью Евгения сменила место работы, и ее доходы снизились, что спровоцировало очередной конфликт в паре — теперь на почве денег.

Кроме того, стало известно, что в ночь происшествия девушка заперла входную дверь на три замка.

Адвокат матери актера Ксения Екандрова рассказала, что у Владислава зафиксировали 25 ножевых ранений. Все они преимущественно пришлись на области шеи. По словам Екандровой, сторона защиты не хочет, чтобы Владислава представляли зачинщиком и единственным виновным, а Евгению — жертвой. Адвокат подчеркнула, что, по их мнению, виноваты оба.

В ночь на 19 апреля 2026 года актер и его жена, заведующая гримерным цехом, скончались от ножевых ранений. Следствие полагает, что супруги зарезали друг друга в собственной квартире.

По информации СМИ, ранее дело собирались закрыть из-за смерти причастных. Мать Евгении соглашалась с этим. Однако родные Владислава настаивали на судебном разбирательстве, чтобы восстановить честное имя умершего сына.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать с ножом напала на троих детей в машине. Одного ребенка спасти не удалось. Отец семейства во время трагедии был на работе.

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