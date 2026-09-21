От тревожности до галлюцинаций: как бессонница связана с душевным здоровьем

Нарколог Рудковский: бессонница может стать причиной психологических проблем

Бессонница может привести к проблемам с психическим здоровьем. Об этом изданию Life.ru рассказал врач психиатр-нарколог Антон Рудковский.

Недосып имеет не самые приятные последствия. Всего одна плохая ночь может стать причиной снижения скорости реакции и концентрации. Если же сон отсутствует несколько ночей, мозгу становится сложнее отделять важные сигналы от фоновых. Появляются раздражительность, тревога, ощущение нереальности, ошибки восприятия и провалы внимания. У некоторых возникают кратковременные галлюцинации, уточнил медик.

Поэтому бессонница может вызвать шизофрению, но не в 100% случаев. Риск зависит от индивидуальной уязвимости, наличия биполярного или психотического расстройства, употребления стимуляторов, алкоголя, лекарств и соматических заболеваний. При этом бывает и обратная ситуация, когда бессонница сама по себе уже является ранним симптомом маниакального состояния, добавил эксперт.

Рудковский отметил и то, что человек может сам усугубить свое состояние, разыграв опасный сценарий. В попытках поддерживать работоспособность, принимает энергетики и другие стимуляторы. А вечером, чтобы уснуть, прибегает к помощи алкоголя или случайных снотворных. Такая смена возбуждения и торможения делает состояние непредсказуемым. За руль при выраженном недосыпе садиться нельзя, как и работать с опасным оборудованием, предупредил нарколог.

«Срочная оценка нужна, если человек не спит несколько суток, становится дезориентированным, слышит или видит то, чего нет, резко подозрителен, чрезмерно возбужден, совершает рискованные поступки или представляет угрозу. Важно сообщить врачу обо всех веществах и препаратах, включая безрецептурные», — заверил врач.

Если человек стукнулся с обычной бессонницей, то ему может помочь нормализация гигиены сна: стабильный подъем, ограничение дневного сна, уменьшение вечернего света и стимуляторов и работа с причиной тревоги. Но если уже нарушается восприятие, все вышеперечисленное не поможет.

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