Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

Итоги выборов убедительно демонстрируют поддержку россиянами выбранного курса развития страны.
Фото: www.globallookpress.com/Russian President official apa
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с проведением единого дня голосования. Поздравление опубликовано пресс-службой белорусского лидера.
Лукашенко отметил высокую активность избирателей и заявил, что итоги голосования, по его мнению, демонстрируют поддержку россиянами выбранного курса развития страны.
«Беспрецедентная активность миллионов избирателей <…> достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», — говорится в поздравлении.
В обращении также говорится, что новый состав Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, а также избранные представители власти смогут продолжить работу над совместными интеграционными проектами.
Лукашенко отдельно подчеркнул роль сотрудничества между Белоруссией и Россией и пожелал Владимиру Путину реализации поставленных задач.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, чтобы обсудить итоги голосования. В графике президента также запланировано общение с руководителями парламентских фракций и депутатами. При этом формат встреч пока не определен — они могут пройти очно или дистанционно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 сент
- «Поддержка курса президента»: Мишустин сделал главный вывод выборов в Госдуму
- 21 сент
- Рекордная явка и кибератаки: чем запомнятся выборы в Госдуму 2026-го года
- 21 сент
- «С руководителем ЦИК, с депутатами»: Путин подведет итоги выборов с Памфиловой
- 21 сент
- СК возбудил дело о теракте: член УИК пострадал при атаке дрона под Брянском
- 21 сент
- Избирком назначает новые выборы: в Кировской области 32 тысячи бюллетеней признаны недействительными
- 21 сент
- Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму более 90%
- 21 сент
- ФСБ показала кадры задержания жителя Донецка, готовившего теракт на выборах
- 21 сент
- Оснований для отмены итогов нет? Сколько случаев вброса бюллетеней зафиксировано по РФ
- 21 сент
- Памфилова: у «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть барьер в 5%
- 21 сент
- Памфилова назвала процент явки россиян на выборы в Госдуму
Читайте также
47%
Нашли ошибку?