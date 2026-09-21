Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

Итоги выборов убедительно демонстрируют поддержку россиянами выбранного курса развития страны.

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов

Фото: www.globallookpress.com/Russian President official apa

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с проведением единого дня голосования. Поздравление опубликовано пресс-службой белорусского лидера.

Лукашенко отметил высокую активность избирателей и заявил, что итоги голосования, по его мнению, демонстрируют поддержку россиянами выбранного курса развития страны.

«Беспрецедентная активность миллионов избирателей <…> достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», — говорится в поздравлении.

В обращении также говорится, что новый состав Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, а также избранные представители власти смогут продолжить работу над совместными интеграционными проектами.

Лукашенко отдельно подчеркнул роль сотрудничества между Белоруссией и Россией и пожелал Владимиру Путину реализации поставленных задач.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, чтобы обсудить итоги голосования. В графике президента также запланировано общение с руководителями парламентских фракций и депутатами. При этом формат встреч пока не определен — они могут пройти очно или дистанционно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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