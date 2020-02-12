Горы оружия нашли у троих жителей Подмосковья

Три схрона с огнестрельным оружием нашли полицейские в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, два из них находились в квартирах в городе Долгопрудном.

Первый арсенал был обнаружен в одной из квартир на улице Академика Лаврентьева. Там обнаружили пистолеты Люгер, ТТ и Макарова, а также автомат ММГ-АК 103. Кроме того, в жилище хранились четыре магазина для оружия различных модификаций и около полутора тысяч патронов.

Второй схрон тоже нашли в Долгопрудном, но уже в квартире на Лихачевском шоссе. Там хранились семь револьверов, семь пистолетов ТТ, два Макарова, три Люгера и еще пять различных пистолетов. Там же обнаружили девять карабинов, автоматы АКСМ и АКС-74У, пулеметы ДП 27 и ДП 29. Ко всему этому прилагалось три с половиной тысячи патронов.

Третий арсенал огнестрела хранил у себя житель села Федоскино. В его распоряжении были автомат АКСМ, винтовка Аншульц, две винтовки Мосина, пистолетом-пулеметом Шпагина и более полутора тысяч патронов. Кроме того, у мужчины нашли детали для изготовления оружия.

Все подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия (часть первая статьи 222 УК РФ).