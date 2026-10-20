Матвиенко: мирные переговоры для Зеленского — политическая смерть

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Председатель Совфеда уверена: терять главе киевского режима нечего.

Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru

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О том, почему Зеленский не хочет начинать мирные переговоры, говорила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во время своего визита в Хакасию она отвечала на вопросы журналистов и заявила, что для главы киевского режима это будет политической смертью.

«Что касается господина Зеленского, то он уже пошел, на мой взгляд, он пошел ва-банк. Ему уже терять нечего. Выбираться он не хочет. Перевыборов понятно почему. Ссылаясь на войну, у нас прошли выборы в Государственную Думу, спокойно, во всех регионах, с участием участников СВО и так далее. Это придуманная тема, да? Он хочет получить 60 дней, все равно выборов не будет, но 60 дней, чтобы ему перевооружиться, крылышки почистить и продолжать свое грязное дело, не выйдет у него. Мы сказали, на день выборов мы готовы остановить, но не больше. Мы уже верили, и от наивности ушли. Поэтому мирных переговоров он не хочет, потому что для него это политическая смерть», — сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Также Валентина Матвиенко выразила мнение, что топливный и энергетический кризис, который охватил мир, является спланированной акцией предыдущей администрации США, которую возглавлял Джо Байден.

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