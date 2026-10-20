Собянин: в Москве активно развиваются цифровые сервисы сферы здравоохранения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Эти системы позволяют повысить качество медицинской помощи и сэкономить время.

Цифровые сервисы в медицине Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Москве активно развиваются цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта (ИИ) сферы здравоохранения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Например, в поликлиниках города уже работают сервисы «Умного приема». Они позволяют пациенту при записи к специалисту пройти онлайн-опрос. Его результаты и данные медицинской карты анализирует ИИ и дает оценку рискам развития того или иного заболевания. Кроме того, подобные технологии позволяют врачам подготовиться к приему, заметил глава мегаполиса.

Также в Москве есть система «Умная госпитализация». Она позволяет построить бесшовную маршрутизацию граждан между поликлиниками и стационарами, что делает процесс максимально простым и прозрачным. Появление подобной возможности позволило сократить сроки ожидания получения плановой стационарной помощи.

Кроме того, существует проект комплексной диагностики «Московский чекап». В нем объединены диспансеризация, федеральная программа здорового долголетия и расширенный столичный пакет обследований. Они стали единым персонализированным маршрутом профилактики, отметил мэр.

К данной системе уже присоединились 1,5 миллиона жителей столицы.

«Расходы на эти важные направления заложены в бюджете на ближайшие три года. Всего на программу „Столичное здравоохранение“ в 2027–2029 годах направим порядка двух триллионов рублей, с учетом средств обязательного медицинского страхования — 3,8 триллиона рублей», — уточнил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве в течение ближайших трех лет планируется возвести 29 объектов здравоохранения. Из них 16 учреждений построят на средства городского бюджета, 12 — на деньги инвесторов, а один — за счет федерального бюджета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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