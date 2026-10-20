Медведь задрал охотника в Архангельской области

В Архангельской области медведь напал на охотника. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Нападение произошло рядом с поселком Пинега в минувшие выходные. Медведь сильно ранил мужчину. Спустя некоторое время охотник скончался.

«Погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей», — отметили в правительстве региона.

Это первый зафиксированный случай нападения медведя на человека с 1978 года. В связи с трагедией власти направили в регион опытного специалиста, который поможет устранить угрозу. В пресс-службе отметили, что охотник хорошо разбирается в повадках животных. Также в области разрешили отстрел опасного хищника.

Прежде медведь напал на пастуха в Барун-Хемчикском кожууне Тувы. Мужчина получил серьезные травмы. Ему вовремя оказали помощь, и он остался в живых.

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