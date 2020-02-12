Виталий Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина
Депутат Госдумы РФ направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина. Соответствующее обращение парламентарий уже направил министру просвещения Сергею Кравцову.
По мнению Виталия Милонова, праздник может способствовать формированию у подростков искаженные представления о любви и брачных отношениях. Кроме того, депутат в интервью 5-tv.ru выразил уверенность, что праздновать событие, не имеющее отношение к нашей стране, в порядке культурного обмена, совершенно не логично.
«Главной идеей этого праздника в современном прочтении не любовь, как любовь настоящая, созидательная, семейная, а идет разговор просто о какой-то страсти, просто о сиюминутных чувствах. Вот сегодня познакомились — День святого Валентина… Познакомились и разбежались, то есть это не любовь на самом деле, это замена любви, точно так же, как западная культура, это замена культуры в современном прочтении…», — уверен Виталий Милонов.
Парламентарий считает, что День святого Валентина — некий суррогат Дня семьи, любви и верности, который в России имеет собственные корни. Виталий Милонов отметил, что в этот «праздник» люди вспоминают только о распродаже эротического нижнего белья.
«Никто не вспоминает о святом… Никто не вспоминает о тех ценностях, которые разделял святой, а все вспоминают только о распродаже, извините меня, эротического белья — три пары по цене двух», — сказал Виталий Милонов.
Депутат Госдумы добавил, что в российских школах детям должны прививать правильные морально-нравственные ценности и традиции.
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