Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина. Соответствующее обращение парламентарий уже направил министру просвещения Сергею Кравцову.

По мнению Виталия Милонова, праздник может способствовать формированию у подростков искаженные представления о любви и брачных отношениях. Кроме того, депутат в интервью 5-tv.ru выразил уверенность, что праздновать событие, не имеющее отношение к нашей стране, в порядке культурного обмена, совершенно не логично.

«Главной идеей этого праздника в современном прочтении не любовь, как любовь настоящая, созидательная, семейная, а идет разговор просто о какой-то страсти, просто о сиюминутных чувствах. Вот сегодня познакомились — День святого Валентина… Познакомились и разбежались, то есть это не любовь на самом деле, это замена любви, точно так же, как западная культура, это замена культуры в современном прочтении…», — уверен Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что День святого Валентина — некий суррогат Дня семьи, любви и верности, который в России имеет собственные корни. Виталий Милонов отметил, что в этот «праздник» люди вспоминают только о распродаже эротического нижнего белья.

«Никто не вспоминает о святом… Никто не вспоминает о тех ценностях, которые разделял святой, а все вспоминают только о распродаже, извините меня, эротического белья — три пары по цене двух», — сказал Виталий Милонов.

Депутат Госдумы добавил, что в российских школах детям должны прививать правильные морально-нравственные ценности и традиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах.