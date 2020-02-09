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Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

, 10:45 | Анастасия Игонина Эксклюзив 1 108

Астролог Марина Мещёрская назвала три знака, которых ждет непростой период в личной жизни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / photorevolution; 5-tv.ru

Несмотря на то, что в феврале весь мир отмечает самый романтичный праздник, представителям некоторых знаков зодиака будет совсем не до романтики. Астролог Марина Мещёрская рассказала 5-tv.ru, кому стоит готовиться к любовным сложностям.

Как оказалось, сложный период предстоит Весам, Козерогам и Ракам. Под ударом в первую очередь окажутся те, кто родился в первую зодиакальную неделю — с 21 по 28 число. Скорее всего, в первой половине месяца им будет казаться, что партнер их недооценивает и уделяет мало внимания. В связи с этим представители знаков могут даже попытаться завершить роман. Астролог советует не поддаваться буре эмоций и немного потерпеть — примерно до 15 февраля.

«Может, им покажется, что им мало подарили на День святого Валентина. После этого все наладится и все будет хорошо. Главное — чтобы они сами не испортили себе жизнь», — объясняет Мещёрская.

А вот тем, кто родился в середине и конце периода действия знака, переживут непростое время достаточно спокойно — если они и будут испытывать неудовольствие, то куда более незначительное. Однако и им стоит помнить о самоконтроле и не осложнять отношения с возлюбленными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким знакам зодиака повезет в любви в феврале.

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Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

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