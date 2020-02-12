Домработница обчистила бизнес-леди почти на полтора миллиона рублей

Домработница обокрала квартиру бизнес-леди в подмосковном Звенигороде. Как стало известно 5-tv.ru, добычей воровки стали деньги, а также драгоценности.

С заявлением в полицию потерпевшая обратилась вечером 7 февраля. Она рассказала, что ранее наняла женщину для уборки в доме. Та начала работать в середине января и до 6 февраля претензий к ней не было.

Появились вопросы после того, как из квартиры бизнесвумен исчезли две тысячи евро (около 140 тысяч рублей), а также украшения. Речь идет о двух цепочках с подвесками из белого золота. Одна была инкрустирована бриллиантами, а вторая — сапфиром. Общая сумма ущерба составила почти 1,35 миллиона рублей.

Домработницу задержали 11 февраля. Она признала вину в содеянном. В отношении нее возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере (пункт «б» части четвертой статьи 158 УК РФ).