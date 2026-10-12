«Мы имеем право знать»: сыновья Кашпировского ищут могилу отца

Сыновья Кашпировского пытаются выяснить, где похоронен отец

Дети психотерапевта Анатолия Кашпировского пытаются узнать, где похоронили отца. Об этом его сын от первого брака Сергей рассказал KP.RU.

Сергей живет в США и не смог приехать на церемонию прощания с отцом, которая прошла 8 октября в Москве. Не удалось проводить в последний путь Анатолия Кашпировского и его внебрачному сыну Алексею Фуштею.

По словам Сергея, отец признал Алексея после того, как ДНК-тест подтвердил их родство. При этом Кашпировский просил не рассказывать об этом до его смерти.

«На самом деле отец признал его своим сыном. Был тест ДНК, который это подтвердил. С тех пор мы с Алексеем общаемся. Я был очень рад, что у меня появился брат», — рассказал Сергей.

Теперь братья пытаются выяснить, где похоронили отца. Сергей утверждает, что отец хотел быть похоронен в Виннице рядом с родителями и дочерью Еленой. Однако вдова психотерапевта Гулизар Чалбашова сообщила ему, что из-за проблем с транспортировкой тела похоронить Кашпировского там не получится. После этого женщина перестала выходить на связь.

«На данный момент я сам не знаю, где похоронен отец. Мы имеем право это знать. Для меня главное — знать, где похоронен мой отец, чтобы я мог приехать и попрощаться с ним», — сказал Сергей.

Алексей сейчас находится в Виннице и тоже ждет новостей о месте захоронения. Он заявил, что не уедет из города, пока не узнает, где похоронен отец, и не сможет с ним попрощаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анатолий Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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