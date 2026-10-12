Выборы без выбора: в Эстонии победил единственный кандидат

|
Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Две политические партии при этом отказались от участия в голосовании.

Кто победил на выборах в Эстонии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Madis Veltman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Эстонии на выборах победил единственный кандидат

В Эстонии прошли президентские выборы, которые называют демократическими, однако претендент на пост был всего один. Им оказалась Юлле Мадизе, занимающая должность канцлера юстиции.

Выдвижение ее кандидатуры поддержали 75 депутатов, представляющих четыре из шести парламентских фракций. За нее отдали голоса 71 из 101 парламентария.

Часть бюллетеней была испорчена, а две политические партии и вовсе отказались участвовать в голосовании: Консервативная народная партия не явилась в зал заседаний, а Центристская партия не стала получать бюллетени.

Предполагается, что 12 октября Мадизе принесет присягу и официально заступит на пост президента Эстонии. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто может занять место главы киевского режима Зеленского. На фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить украинскую власть об этом сообщил журнал Newsweek. В свою очередь Зеленский отметил: голосование станет возможным при условии, что президент России Владимир Путин даст согласие на 60-дневное перемирие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
«Мы имеем право знать»: сыновья Кашпировского ищут могилу отца
21:20
Винтаж, а не ретро: пять вещей из бабушкиного сундука, которые снова в моде
21:04
Сосо Павлиашвили не дает в долг артистам
20:50
Выборы без выбора: в Эстонии победил единственный кандидат
20:17
Из мусорки — на стол: пять пищевых отходов, которые нельзя выбрасывать
19:51
«Нет причин»: Юра Борисов отреагировал на возможную номинацию на «Оскар»

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Восемь из десяти были блатными»: Цискаридзе раскрыл, как попал в Большой театр
Бритни Спирс есть у нас дома: Слава устроила дебош в отеле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео