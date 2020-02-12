Аналитик «Яндекса» забыл ноутбук «Яндекса» в «Яндекс. Такси»

Сотрудник компании «Яндекс» заявил в полицию о пропаже корпоративного ноутбука и электронной книги. Как стало известно 5-tv.ru, он оставил их в машине водителя «Яндекс. Такси».

Заявление в полицию поступило от одного из аналитиков «Яндекса». Он сообщил, что 19 января вызвал такси и поехал по нужному адресу на заднем сидении. Из машины айтишник вышел без рюкзака, в котором лежали ноутбук корпорации и электронная книга.

Ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей. Причем половина этой суммы приходится на черный кожаный рюкзак. Аналитик также сообщил полиции личность подвозившего его водителя и модель автомобиля. Обстоятельства происшествия уточняются.

«Яндекс» — российская транснациональная IT-компания, основанная в конце 1990-х годов. Одноименная поисковая система является четвертой по количеству обрабатываемых запросов в мире. Компания также владеет рядом интернет-порталов и служб.