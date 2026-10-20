Машина влетела в толпу пешеходов в Ульяновске: четыре человека пострадали

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Василиса Власова
Василиса Власова 45 0

Люди стояли на разделительной полосе, когда на них наехал автомобиль.

Машина влетела в людей на разделительной полосе в Ульяновске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Ульяновске машина сбила пешеходов на разделительной полосе

На проспекте в Заволжском районе Ульяновска машина наехала на пешеходов, стоявших на разделительной полосе. В результате четверо пострадавших, среди них ребенок, были госпитализированы. Информацию сообщили в пресс-службе местного управления МВД России.

«В результате ДТП женщина-пешеход 1962 года рождения, еще двое пешеходов, среди них несовершеннолетний, а также пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлены в медицинское учреждение», — подтвердили в ведомстве.

Предварительно установили, что водитель ВАЗ 2008 года рождения нарушил правила дорожного движения, неправильно расположил машину на дороге. В результате он сбил пешеходов, стоявших на разделительной полосе, а затем машина врезалась в столб освещения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства инцидента предстоит установить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчина врезался в две машины в Москве на ТТК и сбежал с места преступления, попутно раздеваясь догола. Неадекватного водителя в итоге догнали сотрудники правоохранительных органов. Его повезли на медицинскую экспертизу.

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