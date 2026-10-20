Одного мало: почему мы чихаем по два-три раза подряд

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 37 0

Иногда причина оказывается неожиданной.

Почему мы чихаем два или три раза подряд: причины

Фото: www.globallookpress.com/allergy

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GM: мы чихаем по два-три раза подряд из-за сохраняющегося раздражения слизистой

Несколько чихов подряд могут возникать, если после первого раздражение в носу не исчезло. Нервные окончания продолжают подавать сигналы, и защитный рефлекс запускается повторно. Об этом пишет The Garden Magazine.

Чихание помогает очищать носовую полость от пыли, пыльцы, дыма и других раздражителей.

Реакция начинается с рецепторов слизистой оболочки: по ветвям тройничного нерва сигнал поступает в ствол головного мозга. Там сеть нейронов координирует работу мышц, обеспечивающих резкий выброс воздуха через нос и рот.

Если раздражитель остается, организм повторяет попытку избавиться от него. Получается своеобразная повторная уборка. Одного движения недостаточно, поэтому следуют второе и третье. При этом универсального количества чихов нет — чувствительность нервных окончаний у людей различается.

Специалист по заболеваниям носовых пазух Джордан Джозефсон из больницы Ленокс Хилл описывает возможную последовательность так: несколько чихов помогают постепенно переместить раздражитель и вывести его наружу. Однако это не означает, что каждый приступ обязательно должен состоять из трех этапов.

Частой причиной повторного чихания становится аллергия. При контакте с аллергенами в тканях выделяется гистамин, участвующий в развитии реакции. Вместе с чиханием могут появляться насморк и слезотечение. Воспаление при инфекциях также способно раздражать рецепторы и запускать рефлекс.

Иногда причиной оказывается не пыль или пыльца, а яркий свет. Такая особенность известна как световой чихательный рефлекс. У некоторых людей чихание также провоцируют резкие запахи, острая пища или холодный воздух.

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