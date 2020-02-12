«Есть перспективы» — Михалкова рассказала об увлечении дочери фигурным катанием
Внучка знаменитого российского режиссера делает успехи в спорте.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев
Актриса и младшая дочь Никиты Михалкова, Надежда, поделилась успехами восьмилетней наследницы Нины, которую она родила от кинорежиссера Резо Гигинеишвили. Девочка активно занимается фигурным катанием, сообщает журнал Hello.
«Она вообще хорошо катается на коньках, а тренер Нины даже сказал, что у нее есть перспективы добиться успеха в фигурном катании», — рассказала дочь Михалкова.
По словам Надежды, она не стремится, чтобы ее дочь постоянно тренировалась. Знаменитость трезво понимает, что Нина «не тот человек, который готов стоять у станка по 20 часов ради победы». Артистка добавила, что фигурным катанием девочка занимается ради удовольствия.
К слову, сама Надежда Михалкова сыграла одну из главных ролей в картине «Лед 2». Актриса подчеркнула, что этот фильм отличается от первой части. По ее словам, зрители увидят совсем другое кино.
«Вторые части всегда бесконечно сравнивают. Но в нашем случае получилась отдельная самостоятельная единица, а не просто сиквел», — заявила звезда.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сестры Михалковы оделись в одном стиле на Новый год.
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