Роза Сябитова придумала для россиян новый праздник — День знакомств
Популярная сваха предложила открывать кафе, в которых будут бесплатно кормить влюбленные парочки.
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Фото, видео: архив Розы Сябитовой
Телеведущая и известная сваха Роза Сябитова предложила создать в России новый праздник — Всероссийский день знакомств. Предполагается, что торжество поможет молодым людям знакомиться и создавать счастливые семьи. Специально для 5-tv.ru телезвезда рассказала про традиции, правила и дату проведения необычного мероприятия.
«Всероссийский день знакомств имеет свои исторические корни. Чтобы осенью и зимой играть свадьбы, предки понимали — молодым надо помогать. 23, 24 июня — день летнего солнцестояния. Еще про него говорят, что это День Ивана Купалы», — сказала знаменитость.
Роза Сябитова уверена, что современная молодежь, как и за сотни лет до этого, по-прежнему нуждается в помощи старшего поколения. Телеведущая хочет помочь юношам и девушкам найти свою любовь. Для этого звезда даже подготовила свод правил, которые молодым людям нужно будет соблюдать во время праздника.
«Девушки будут готовиться, создавать все своими руками. Веночки, вышивание. Молодые люди, женихи, которые придут, должны знать главное правило — если девушка надела на него венок, то, соответственно, он будет с ней общаться в течение дня. Рулят — девушки. Венок — символ знакомства», — заявила сваха.
Телеведущая нашла выход и для тех, кто не любит посещать массовые торжества. Роза Сябитова собирается создать нечто вроде интернет-приложения с функциями сайта знакомств. Тем, кто не боится активного отдыха, звезда приготовила целую программу.
«Чтобы молодежи побегать, предложу квесты, интерактивные игры. Будет выбран парк для знакомств. В нем будет пруд. Чтобы девушки, не нашедшие женихов, красиво отправляли туда веночки плавать. Будут кафе бесплатные. Только при условии, если заходит пара. Пару будут кормить бесплатно», — поделилась планами знаменитость.
Роза Сябитова рассказала, что уже был «отпразднован» пилотный вариант Дня знакомств. Сваха утверждает, что после него были сыграны три свадьбы. В следующий раз звезда планирует провести праздник в подмосковном городе Ногинске.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова оценила идею скорректировать возраст вступления в брак.
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