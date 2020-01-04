Роза Сябитова оценила идею скорректировать возраст вступления в брак

Известная российская телеведущая и знаменитая сваха Роза Сябитова прокомментировала планы Министерства юстиции скорректировать возраст вступления в брак в России. Об этом пишет URA.RU. По данным издания, телесваха назвала идею «ерундой». Она считает, что менять брачный возраст не нужно, поскольку «дети не должны рожать детей». Более того, в молодых семьях воспитание ребенка часто становится заботой представителей более старших поколений.

«У нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками», — заявила Роза Сябитова.

Она также добавила, что Министерству стоит заняться другими проблемами, связанными с институтом семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Министерство юстиции РФ готовит законопроект об изменении брачного возраста. В случае утверждения документа поправки будут внесены в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

По мнению опрошенных «Российской газетой» экспертов, скорее всего речь идет о снижении возрастного порога. До сих пор федеральным законодательством не установлен список причин, позволяющих несовершеннолетним вступить в брак. В законе сказано, что порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до достижения 16 лет, могут определяться субъектами РФ.

Многие регионы воспользовались этим правом и издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет. На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка.