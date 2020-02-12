Копия Харламов: Асмус показала редкие кадры с подросшей дочкой

Кристина Асмус поделилась с подписчиками редкими кадрами, главной героиней которых стала ее подросшая дочка Анастасия. На видео в Instagram шестилетняя малышка запечатлена во время отдыха на фешенебельном курорте. Звездная семейка провела отпуск на Мальдивских островах.

В первой части ролика маленькая Настя сначала прыгает на сетке яхты в ярком летнем сарафане. Потом девочка трогательно повязывает на дерево специальную ленточку.

Особенно милой пользователям показалась новая фотография, на которой малышка кушает мороженое в белом комбинезоне с бананами и в сланцах-«медвежатах».

Instagram @asmuskristina

Несмотря на весьма «юный» возраст, Настя уже является обладательницей Instagram-аккаунта с аудиторией почти 50 тысяч человек. Практически под каждым фото или видео девочки поклонники устраивают спор о том, на кого она больше похожа. Одни уверены — малышка «как две капли воды» с мамой Кристиной Асмус. Другие утверждают прямо противоположное.

«Копия Харламов!» — заявил пользователь под одним из снимков девочки.

Настя — единственная дочка 31-летней актрисы Кристины Асмус и 38-летнего юмориста Гарика Харламова. Звездная пара сыграла свадьбу в 2013 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус вместе с мужем посетили спектакль дочки.