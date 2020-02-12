Копия Харламов: Асмус показала редкие кадры с подросшей дочкой
Малышка умилила пользователей своими нарядами: комбинезон «с бананами» и сланцы-«медвежата».
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Кристина Асмус поделилась с подписчиками редкими кадрами, главной героиней которых стала ее подросшая дочка Анастасия. На видео в Instagram шестилетняя малышка запечатлена во время отдыха на фешенебельном курорте. Звездная семейка провела отпуск на Мальдивских островах.
В первой части ролика маленькая Настя сначала прыгает на сетке яхты в ярком летнем сарафане. Потом девочка трогательно повязывает на дерево специальную ленточку.
Особенно милой пользователям показалась новая фотография, на которой малышка кушает мороженое в белом комбинезоне с бананами и в сланцах-«медвежатах».
Несмотря на весьма «юный» возраст, Настя уже является обладательницей Instagram-аккаунта с аудиторией почти 50 тысяч человек. Практически под каждым фото или видео девочки поклонники устраивают спор о том, на кого она больше похожа. Одни уверены — малышка «как две капли воды» с мамой Кристиной Асмус. Другие утверждают прямо противоположное.
«Копия Харламов!» — заявил пользователь под одним из снимков девочки.
Настя — единственная дочка 31-летней актрисы Кристины Асмус и 38-летнего юмориста Гарика Харламова. Звездная пара сыграла свадьбу в 2013 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус вместе с мужем посетили спектакль дочки.
Нашли ошибку?