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  4. Кристина Асмус вместе с мужем и Тимуром Батрутдиновым посетили спектакль дочки

Кристина Асмус вместе с мужем и Тимуром Батрутдиновым посетили спектакль дочки

, 22:46 | Мия Субботина Фото 93

Кинозвезда поделилась переживаниями о будущем их с Харламовым дочери.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус поделилась семейным снимком на своей странице в Instagram. Звезда сериалов и кино опубликовала фото со школьного спектакля, в котором приняла участие их с Харламовым дочь Анастасия.

В кадре Гарик держит на руках наследницу, которая одета в белоснежное платье с пышной юбкой. Ее праздничный образ дополняет белый ободок и такого же цвета туфельки. Кристина стоит за спиной мужа в бежевом свитере. Также на снимке присутствует Тимур Батрутдинов — крестный дочери Асмус и Харламова.

«Семейный снимок на школьном спектакле „Щелкунчик“, где @a_kharlamova_ исполнила роль Мари. Ооох, надеюсь не захочет по актерской стезе пойти», — подписала пост артистка.

Instagram @asmuskristina

Поклонники восхитились юным дарованием и написали комплименты маленькой звезде.

«Такая девочка красивая у вас!»;

«Прекрасная семья»;

«Какое платье у принцесски»;

«Боже какие вы милые!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вместе с мужем Асмус поздравила дочку с днем рождения.

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