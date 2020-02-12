«Хочу забыть эту поездку»: таксист простил оскандалившуюся фитнес-тренера

Водитель такси, ставший участником скандала с московской фитнес-тренером Яной, прокомментировал инцидент. Мужчина по имени Рустам отметил, что простил агрессивную пассажирку.

В беседе с 5-tv.ru таксист подробно описал, как развивались события до того, как он включил камеру и начал вести видеозапись. Мужчина подтвердил, что перепалка началась из-за платного ожидания — он приехал по указанному адресу, но клиентка попросила ее подождать.

Когда Яна вышла и села в машину, водитель отвлекся, уточняя, как лучше выехать с придворовой территории, и не сразу нажал кнопку завершения ожидания. Тренер устроила шумные разбирательства, которые впоследствии вылились в зафиксированный на появившейся в сети записи скандал.

После разговора с 5-tv.ru Рустам прислал дополнительное сообщение, в котором отметил, что готов забыть о неприятном инциденте.

«Я отправил вам (видео с участием фитнес-тренера — Прим.ред.) от злости на нее, но сейчас понял, что сила человека в прощении. Я прощаю ее и хочу забыть эту поездку», — сказал водитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фитнес-тренер устроила скандал в московском такси из-за 57 рублей.