«Хочу забыть эту поездку»: таксист простил оскандалившуюся фитнес-тренера
Из-за оплаты дополнительного ожидания девушка кидалась на водителя с кулаками и оскорбляла его.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru
Водитель такси, ставший участником скандала с московской фитнес-тренером Яной, прокомментировал инцидент. Мужчина по имени Рустам отметил, что простил агрессивную пассажирку.
В беседе с 5-tv.ru таксист подробно описал, как развивались события до того, как он включил камеру и начал вести видеозапись. Мужчина подтвердил, что перепалка началась из-за платного ожидания — он приехал по указанному адресу, но клиентка попросила ее подождать.
Когда Яна вышла и села в машину, водитель отвлекся, уточняя, как лучше выехать с придворовой территории, и не сразу нажал кнопку завершения ожидания. Тренер устроила шумные разбирательства, которые впоследствии вылились в зафиксированный на появившейся в сети записи скандал.
После разговора с 5-tv.ru Рустам прислал дополнительное сообщение, в котором отметил, что готов забыть о неприятном инциденте.
«Я отправил вам (видео с участием фитнес-тренера — Прим.ред.) от злости на нее, но сейчас понял, что сила человека в прощении. Я прощаю ее и хочу забыть эту поездку», — сказал водитель.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фитнес-тренер устроила скандал в московском такси из-за 57 рублей.
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