«Вези, мразь!»: фитнес-тренер устроила скандал в московском такси
Девушка несколько раз оскорбила и ударила водителя из-за 57 рублей.
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Фото, видео: ВКонтакте @urdru, ТАСС / Андрей Махонин
Истерику закатила в московском такси столичный фитнес-тренер Яна Д. Видео скандального инцидента набирает популярность в социальных сетях.
В кадре девушка нецензурно кричит на водителя с заднего сиденья и периодически бьет его, требуя отвезти ее к месту назначения. С бранно выражаясь, пассажирка уверяет, что ее ждут люди. Человек за рулем тем временем сообщает ей, что везти ее далее отказывается.
«Мразь, я сказала вези! Меня люди ждут! Только *** попробуй не отвези — тебя найдут, мразь!» — кричит пассажирка, утверждая, что опаздывает на важную встречу.
После трехминутных препирательств Яна смиряется с положением и требует шофера вызвать ей новое такси. Эту просьбу он также отвергает, за что получает еще несколько ударов. В итоге отчаявшаяся барышня выходит из машины.
Как уточняют Telegram-каналы со слов водителя, он долго ждал пассажирку. За это время к основной сумме поездки добавилось 57 рублей. Девушка с этим не согласилась и в пути устроила сцену. Терпевший поначалу таксист остановился и заявил девушке, что не довезет ее до финальной точки. Результатом стал фрагмент, попавший на видео. Поездку Яна в итоге не оплатила, утверждает таксист.
Ранее 5-tv.ru писал, что инженер попил воды в такси и очнулся без телефона и денег.
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