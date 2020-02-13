Мощный пожар обрушил кровлю крупного склада под Мурманском

Сильный пожар произошел в здании склада в городе Кола Мурманской области. Об этом сообщили в МЧС.

Полыхающий склад находится на Заводской улице. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров.

Едва приехав на место происшествия, пожарные увидели, что огонь уже перекинулся на конструктивные элементы здания. Произошло обрушение кровли. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Ликвидацией возгорания сейчас занимаются 18 человек личного состава и четыре единицы техники.