Правительство РФ выделит средства на покупку зарубежных лекарств для тяжелобольных детей

Правительство выделит дополнительные деньги на покупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей. Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что подписал соответствующий документ.

«К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто — их жизнь.

Татьяна Алексеевна, очевидно, что проблема требует системного решения, и просил бы вас следить за потребностью в таких лекарствах. Особенно, если у нас нет пока качественных отечественных аналогов. И в случае необходимости реагировать максимально оперативно. Эту тему, кстати, в числе приоритетных выделил в своем послании президент», — сказал председатель Правительства РФ.

Мишустин также призвал профильных министров подумать, как сделать доступнее ипотеку. Сейчас, по словам премьера, ставка очень высока — 9%. В этой ситуации, заявил Мишустин, помочь людям улучшить жилищные условия — невозможно. Ставка должна быть ниже 8%, как прописано в нацпроекте. Удешевить стоимость ипотеки, по мнению главы Кабмина, можно, в том числе за счет снижения стоимости строительства.